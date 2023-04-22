رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج حفل أهالي محافظة الخرج بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور مدراء الجهات الحكومية والأمنية ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة.

وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لسمو محافظ الخرج رفع خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على القيادة الوطن باليمن والخير والبركات.

ورفع التهنئة سمو المحافظ في كلمته التي ألقاها لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وأهالي المحافظة.

وبعد ذلك عرض أوبريت يحاكي ثلاث لوحات الوطن والخرج والعيد، وفي نهاية الحفل شارك سموه أهالي المحافظة العرضة السعودية ثم أضاءت الألعاب النارية سماء المحافظة احتفاء بعيد الفطر المبارك ،وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار الذين استمتعوا بالفعاليات المصاحبة للحفل.