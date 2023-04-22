أشاد مواطن قطري بالجهود التي بذلتها المملكة من أجل إجلائهم من السودان إلى المملكة.

وأضاف أن رحلة الإجلاء السعودية من السودان كانت ميسرة وتم تسهيل كل الإجراءات لانتقالهم إلى جدة، وفقا لقناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أنه تم إنهاءإجراءاتهم بالسفارة ثم تجمعوا وبعدها صعدوا إلى السفينة أمس وانطلقت رحلتهم حتى وصلوا اليوم إلى المملكة.

يذكر أن وزارة الخارجية أعلنت اليوم بدء إجراءات إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة للمملكة من السودان.