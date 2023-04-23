اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بارتكاب عدة انتهاكات بحق بعثات دبلوماسية في الأيام الماضية كان آخرها سرقة دبلوماسي ماليزي أثناء تسوقه في الخرطوم.

وتعرضت السيارة الدبلوماسية الخاصة بالسفير الماليزي أثناء تسوقه للسرقة بعد إنزاله منها وهروبهم بها.

ووفقا لبيان الجيش السوداني اتهم كذلك قوات الدعم السريع بالاعتداء على موكب إجلاء أفراد السفارة القطرية المتجه إلى بورتسودان اليوم، مبيناً أنهم نهبوا أموالهم وجميع حقائبهم وهواتفهم النقالة.

وأشار إلى إنه تم الاعتداء على موكب السفارة الفرنسية بإطلاق النار، مما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإجلاء، لافتاً إلى أن أحد الفرنسيين أصيب بعيار ناري من قناص، فضلاً عن مهاجمة مقر البعثة في بري.

فيما نفت قوات الدعم السريع تلك الاتهامات، مبينة إنها تعرضت لهجوم بالطيران أثناء إجلاء رعايا فرنسين من من سفارة بلادهم مروراً ببحري إلى أمدرمان مما عرض حياة الرعايا الفرنسين للخطر بإصابة احدهم ونجاة بقية الرعايا.