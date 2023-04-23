عاد اليوم الأحد، 25 كويتياً قادمين من مطار جدة الدولي وذلك في إطار الخطة الطارئة التي نفذتها وزارة الخارجية الكويتية لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين جراء الاشتباكات المسلحة والتطورات الأمنية الحرجة التي تشهدها السودان.

ومن جانبه أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بالجهود والتسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والحكومة السعودية والتي أسهمت بدورها في نجاح عملية الإجلاء.

وأشار إلى أن نجاح المملكة العربية السعودية في الإجلاء يؤكد مكانتها إقليمياً ودولياً.