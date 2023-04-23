عثرت الأجهزة الأمنية في مصر، على جثة شابة تعمل بأحد المصانع ملقاة بأحد المجاري المائية.

وكانت أسرة الفتاة قد أبلغت عن تغيبها عن المنزل بعد خلافات أسرية، وبالبحث والتحري عثر عليها جثة هامدة.

وتوصلت الشرطة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل بذات المصنع الذي تعمل به المجني عليها، وتم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر ارتباطه بالمتغيبة ومطالبتها بالزواج منه، وخشية افتضاح أمره قام باستدراجها لمسكنه، وباغتها وطعنها عدة طعنات بسكين.

وأقر بأنه أحضر جوال ووضع بداخله الجثة واستعان بأحد أصدقائه وأوهمه بأن الجوال بداخله بعض المخلفات وقام بإلقائه بأحد المجارى المائية.