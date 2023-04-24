احتفل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو بفوز ناديه الهلال على نادي الاتحاد بهدف نظيف، في المباراة المؤهلة لنهائي كأس الملك.

وظهر إيغالو، وهو يضع علم الهلال على ملعب الجوهرة المشعة؛ احتفالا بفوز فريقه وتأهله.

وتأهل فريق الهلال، إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين “أغلى الكؤوس”، بعد الفوز على فريق الاتحاد (1-0)، في المباراة التي لعبها الفريقان في استاد الملك عبدالله “الجوهرة المشعة” بجدة.