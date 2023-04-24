كشفت مجموعة شركات البواني للإنشاءات والمقاولات العامة، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول إدارة مكتب: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية، أو أي تخصص ذي الصلة، أخصائي التوظيف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 23 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف