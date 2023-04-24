أكد مدرب الهلال، رامون دياز، على سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتحاد.

وتمكن نادي الهلال من خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف نظيف في الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وصرح رامون دياز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “كانت مباراة صعبة كما جرت العادة أمام الاتحاد، مباراة كانت ممتعة بالكثير من الفرص، واجهنا فريق جيد صعب المراس بمدرب ولاعبين جيدين ، نحن سعداء بالوصول إلى النهائي”.

وأضاف مدرب الهلال :”لدينا الوقت لاسترجاع الأنفاس، قمنا بعمل تغييرات أثناء المباراة، أهنئ اللاعبين على تضحيتهم والعمل طوال الفترة الماضية هذا الموسم، لدينا الوقت لنكون جاهزين في النهائي”.

وتابع: “نلعب مواجهات مهمة في نصف النهائي في الكأس ثم نهائي آسيا وتعتبر بمثابة “زبدة الموسم”، مضيفًا: “إيغالو شعر بشد ولم نرغب بالمخاطرة به وفضلت استبداله”.

واستطرد: “كوننا نلعب نصف النهائي وبعد ذلك نهائي آسيا لم نكن نريد المخاطرة باللاعب محمد البريك مما جعلنا ندفع باللاعب ياسر الشهراني وهو لاعب محترف من النخبة وسعداء بعودته”.

واختتم: “تغيير سلمان الفرج بسبب أنني أريد أخذ مخاطرة هجومية بوضع إيغالو وماريغا كمهاجمين رئيسيين، نحن نضطر أحيانا لأخذ مخاطرات من أجل التسجيل”.