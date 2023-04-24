كشفت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير أول تجربة الطيران، مدير أول تجربة الضيوف الأرضية، مدير أول خدمات الأسطول الفنية، مدير أول التخطيط، مدير أول مركز مراقبة الصيانة، مدير أول الصيانة الخفيفة، مدير أول صيانة خط المحطة، مدير التطوير التنظيمي.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 22 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف