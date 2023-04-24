أكد عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال، أن الزعيم ملزم بتحقيق جميع البطولات كعادته، مشددًا على أن فريقه سيكون جاهزا للنهائي الآسيوي.

وصرح المعيوف عبر قنوات SSC السعودية الرياضية في أعقاب الفوز على الاتحاد (1-0) والمرور لنهائي كأس الملك: “أبارك لجمهور الهلال الفوز والوصول لنهائي الكأس، هم يستحقون ذلك، ونعدهم بتقديم مباراة نهائية تليق بنا كلاعبين في الهلال”.

وقال حارس الهلال: “شكرا لنادي الاتحاد وجمهوره، وأشكر جمهورنا الذي دعمنا وساندنا منذ الدقيقة الأولى ومازالوا موجودين للاحتفال معنا، وبإذن الله نسعدهم في القادم”.

وأضاف: “لدينا فترة كافية للاستشفاء قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني السبت المقبل، نحن ملزمون بتحقيق جميع البطولات، وسنكون جاهزين للنهائي الآسيوي”.

وتابع: “طوينا صفحة الاتحاد اليوم، ومن الغد سنركز على نهائي البطولة الآسيوية، تعرضنا لضغط كبير في المباريات خلال رمضان، لكننا سنحاول وسنقاتل للفوز في كل مباراة متبقية حتى آخر جولة بالدوري”.

واختتم تصريحاته: “طبيعي ظروف ضغط المباريات تؤثر علينا، لكنها انتهت بخير وشرها، لن نفكر في الماضي، ونعد بإسعاد جمهورنا في المرحلة المقبلة”.