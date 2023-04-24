أشاد صحفي سوداني بموقف حكومة المملكة في إجلاء مواطنيها من السودان، لافتاً إلى أن السفير السعودي في الخرطوم مثال يحتذى به في التضحية لأنه آخر مواطن سعودي خرج أو سيخرج من السودان

وقال الصحفي السوداني بأن الكثير من الدول الأخرى عندما تجلي مواطنيها فأول من تجليهم هم الدبلوماسيين ثم المواطنيين، ولكن المختلف أن سفير المملكة هو آخر شخص سعودي في السودان وهذه تعد تضحية ونموذج يحتذى به

وأشاد الصحفي السوداني بحكومة خادم الحرمين الشريفين والمجهود الكبير الذي بذلته الآلية الرباعية و الآلية الثلاثية والمجتمع الدولي في عملية في عملية سياسية وجدت القبول من أطراف كبيرة جدا لتجنيب السودان هذه الكارثة الكبيرة.