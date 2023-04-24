في رؤية مشتركة بين المملكة والهند في مشروع حماية النمر العربي، يُعد 10 فبراير من كل عام، يوماً للنمر العربي في المملكة، الذي تم إقراره بجهود المملكة في عام 2019 حيث وجه آنذاك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بإنشاء الصندوق العالمي لحماية النمر العربي، في مبادرة نوعية مهمة لزيادة الوعي بهذا النوع من الحيوانات المهددة بالانقراض.

وتماشياً مع هذه المبادرة الرائعة قررت الحكومة الهندية برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالعمل على مشروع النمر حيث أطلق مودي التحالف الدولي للقطط الكبيرة، الذي أعلن عنها الهند في يوليو 2019 عندما دعا إلى تحالف من قادة العالم لإلغاء الطلب والحد بحزم من الصيد الجائر وغير القانوني.

وقال مودي أن عدد النمور في الهند وصل إلى أكثر من 3 آلاف، بعد نجاح البرنامج الذي أطلق قبل أكثر من 50 عامًا بهدف الحفاظ على النمور من الانقراض بحسب إحصاء رسمي للحكومة الهندية.

كما أكد مودي خلال كلمة ألقاها من محمية النمور في مدينة ميسور جنوب الهند، على إطلاق “التحالف الدولي للقطط الكبيرة”، الذي يهدف إلى حماية سبعة أنواع منها، وهي، النمر والأسد والفهد ونمر الثلوج والبُومَاء واليَغوَر والفهد.

وأحصت الهند 3167 نمراً في البرية، مقابل 2967 في التقرير الأخير قبل 4 سنوات، في ارتفاع سببه الجهود المبذولة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

في الماضي، كانت هذه السنوريات الكبيرة موجودة في وسط آسيا وشرقها وجنوبها، لكنّ عددها انخفض بأكثر من 93% خلال الأعوام الـ 100 الماضية، وباتت هذه الحيوانات موجودة في 13 دولة فقط، بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وتجرى عمليات التعداد كل 4 سنوات باستخدام الكاميرات وأنظمة الكمبيوتر ذات مواصفات عالية وتقنية حديثة لتحديد كل من هذه الحيوانات.

ومع ذلك، تباطأ معدل الزيادة إلى أقل من 7% خلال الفترة التي شملتها الدراسة، مقارنة بأكثر من 30% خلال الفترة السابقة، لكن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تحدث عن “لحظة فخر”.

وقال مودي في حفل أقيم في مدينة ميسور في جنوب الهند: “الأسرة تنمو، وهذا انجاز ليس للهند فحسب لكن أيضاً للعالم بأسره كرؤية مشتركة”.

وأضاف مودي، أدت إزالة الغابات وتسلل البشر إلى بيئتها الطبيعية والصيد الجائر إلى القضاء على مجموعات كبيرة من هذه النمور في آسيا. ومع ذلك، أشاد مودي بـ “المشاركة الشعبية” للهند و”ثقافة الحفظ” التي ساعدت في الحفاظ على نمو أعداد هذه السلالات.

يشار إلى أن السعودية تعتبر موطن النمر العربي الأصيل، حيث تقطن الجبال العالية، وتبتعد عن أماكن وجود البشر؛ وتُعد انعزالية حتى مع غيرها من النمور؛ حيث عاشت في شبه الجزيرة العربية منذ ما يقرب من 500 ألف عام.

الجدير بالذكر أن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى أميركا الأميرة ريما بنت بندر، أطلقت سابقاً منظمة دولية غير ربحية تحمل اسم “كاتموسفير” (Catmosphere) مقرها فيرجينينا بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الحفاظ على حياة القطط البرية (السنوريات)، ومن بينها النمر العربي، وحماية دورتها الحياتية الطبيعية، والتي من خلالها أيضاً يتم إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية والحملات التوعوية ودعم المبادرات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

ووفقاً لمنظمة كاتموسفير الدولية فإن هناك مسيرة أخرى بمسمى “كات ووك” التابعة للمنظمة جاءت بسبب تهديد التغير المناخي للحياة الفطرية حيث يهدف إلى رفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية من الانقراض.

وتعد كات ووك، مسيرة توعوية تمتد لمسافة 7 كيلومترات وتقام سنوياً بهدف نشر الوعي بالارتباط الوثيق بين الحياة الإنسانية والكائنات الحية، حيث يعتبر الهيئة الملكية للعلا بالمملكة شريكاً مهماً لهذه المنظمة.