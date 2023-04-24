وصل السفير الكوري إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية في جدة لاستقبال الرعايا الكوريين القادمين من ‎السودان عبر إحدى رحلات إجلاء الرعايا الأجانب العالقين في الأراضي السودانية.

ومن المتوقع وصول الرعايا الكوريين إلى قاعدة الملك عبدالله وعلى متنها 29 راكبا من ضمنهم السفير الكوري لدى السودان ودبلوماسيين كوريين.

يذكر أن عشرات السعوديين ومواطني دول أخرى وصلوا إلى مدينة جدة، في أول عملية إجلاء معلنة من السودان منذ اندلاع المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.