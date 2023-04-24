تتميز سيارة فورد ايدج موديل 2023 بحصولها على محرك يضخ قوة تصل الى 250 حصانا، سعة 2000 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 373 نيوتن/متر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود نحو 69.6 لتر.

وتأتي قياسات وأبعاد السيارة فورد ايدج موديل 2023 كالتالي

الطول الكلي: 4.795 متر

العرض الكلي: 2.179 متر

الارتفاع الكلي: 1.735 متر

قاعدة العجلات: 2.850 متر

سعة صندوق السيارة 1111 لتر

سعة خزان الوقود: 69 لتر

وتتوفر السيارة فورد ايدج موديل 2023 بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، ووسائد هوائية للائق والركاب، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD ، و التحكم الديناميكي للثبات، و أجهزة استشعار الاصطفاف أمامي و خلفي، و عرض مراقبة ضغط الإطارات.

يبلغ سعر السيارة فورد ايدج موديل 2023 نحو 144,000 ألف ريال