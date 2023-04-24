انتقدت سيدة سعودية الفاشونستات ومشاهير مواقع التواصل بشكل عام ممن يقومون بتصوير ملابسهم أو ما يطلق عليه “الاوتفيت”، بهدف التباهي أمام المتابعين.

وقالت السيدة: “الناس اللي بيصوروا الأوتفيت حقهم الشنطة هذه بـ 8 الاف ريال/ والفستان 19 الف ريال!! عيب!”.

وأضافت: “خلينا نركن الفشخرة على جنب عيب راعوا مشاعر غيركم وأن في ناس ما عندهم، والفشخرة الكذابة ما يقولها إلا الناقص الشبعان من صغره حتى لو فقير عينه مليانه”.

وتابعت: “أبي لم يكن مليونيرًا ولا زوجي بس شبعانين الحمدلله نلبس على قدنا واشتري لأطفالي لكن ليس بألاف الريالات”.