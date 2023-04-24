اضطر حكم مباراة “العين – الرياض” لاتخاذ قرار فوري بانهاء المباراة المقامة في الباحة نظراً للتقلبات الجوية التي شهدها محيط الملعب.

وشهد الملعب عند الدقيقة 40 من المبارة تساقطاً لزخات من البرد والأمطار، مؤثرة سلباً على أرضية الملعب.

وكانت التوقعات الجوية قد أشارت إلى احتمالية تأثر بعض مرتفعات منطقة الباحة عصر اليوم الإثنين لسحب رعدية، تعمل على تساقط الأمطار وزخات من البرد.