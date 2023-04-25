أوضحت تقارير صحفية عالمية أن شركة “جوجل” الأمريكية قرّرت الاستعانة بمستشعرات متطورة من شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية؛ لدعم كاميرات هواتفها المرتقبة “بيكسل 8 برو”.

وذكرت التقارير، أنه لا يتوقّع أن يتم الكشف عن هذه الهواتف خلال مؤتمر جوجل للمطورين والمبرمجين في 10 مايو المقبل؛ حيث يتوقّع أن تكشف الشركة عن هاتف “بيكسل 7 أيه”، وهاتفها القابل للطي “بيكسل فولد”.

وأفادت أن جوجل استعانت بمستشعرات “آيزوسيل الجيل الثاني” من سامسونج بدقة 50 ميجابيكسل، التي ستوفّر لهواتف “بيكسل 8 برو” تقنيات صور استثنائية؛ بحسب التقرير.

ويوفر مستشعر سامسونج الجديد هذا، نتائجَ أفضل في التقاط الصور، في ظروف الإضاءة المنخفضة من خلال محاكاة حجم أكبر يبلغ 2.8 ميكرون بيكسل، وباستخدام تقنية “تجميع وحدات البيكسل الرباعية”، فيما يتيح المستشعر كذلك للمستخدمين، تسجيلَ مقاطع فيديو عالية الدقّة بدقة 480 إطارًا في الثانية، أو بتقنية “4 كي” بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وفيديو بدقة 8 كيلوبايت بمعدل 30 إطارًا في الثانية.