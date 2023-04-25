الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء25 ابريل

ملخص مباراة النصر والوحدة 0-1 – نصف نهائي كأس الملك

منذ 3 ساعة
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