أشاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بأداء نادي الوحدة أمام النصر في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال وليد الفراج، عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “الوحدة بـ 10 لاعبين وميزانية لا تصل لـ 10% من ميزانية النصر لكن يلعب مباراة تاريخية”.

وأضاف”الفراج”: “لا تقول حظ ولا VAR الوضع “ضياع فني” بعد خروج غارسيا.. ليست شماته لكن هناك شيء غير طبيعي ، ماذا بقي للنصر”.

وتأهل فريق الوحدة، إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين “أغلى الكؤوس”، بعد الفوز على فريق النصر (1-0)، في المباراة التي لعبها الفريقان في ملعب استاد الاول بارك بالرياض.