أشاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بأداء نادي الوحدة أمام النصر في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال وليد الفراج، عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “الوحدة بـ 10 لاعبين وميزانية لا تصل لـ 10% من ميزانية النصر لكن يلعب مباراة تاريخية”.
وأضاف”الفراج”: “لا تقول حظ ولا VAR الوضع “ضياع فني” بعد خروج غارسيا.. ليست شماته لكن هناك شيء غير طبيعي ، ماذا بقي للنصر”.
وتأهل فريق الوحدة، إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين “أغلى الكؤوس”، بعد الفوز على فريق النصر (1-0)، في المباراة التي لعبها الفريقان في ملعب استاد الاول بارك بالرياض.
#وليد_الفراج: #الوحدة بـ 10 لاعبين وميزانية لا تصل لـ 10% من ميزانية #النصر لكن يلعب مباراة تاريخية 🔥 .. لا تقول حظ ولا VAR الوضع "ضياع فني" بعد خروج غارسيا👀 .. ليست شماته لكن هناك شيء غير طبيعي ، ماذا بقي للنصر 🧐
#النصر_الوحدة#أكشن_مع_وليد
#Shahid
#MBCAction pic.twitter.com/jT5sZPcUqq
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 24, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً