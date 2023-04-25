علق الناقد الرياضي فهد الروقي، على فوز نادي الوحدة على نظيره النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال فهد الروقي، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “سكان الكواكب الأخرى مع أطيب التحايا، كما أبلغناكم قبل المباراة لا تتأثروا مع أي صياح تسمعونه الليلة…هي ساعات ثم تندثر.. ترانا حنا ياسكان الأرض متعودينه”.

وتأهل فريق الوحدة، إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين “أغلى الكؤوس”، بعد الفوز على فريق النصر (1-0)، في المباراة التي لعبها الفريقان في ملعب استاد الاول بارك بالرياض.