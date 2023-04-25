انتقد لاعب النصر والمنتخب السابق فهد الهريفي، أداء نادي النصر أمام الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال فهد الهريفي، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع تويتر: “مين اللي قاعد يدير النصر.. ضد الهلال ما في محور أساسي وضد الوحدة تلعب محورين أساسيين!.. شيء يرفع الضغط”.

وتأهل فريق الوحدة، إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين “أغلى الكؤوس”، بعد الفوز على فريق النصر (1-0)، في المباراة التي لعبها الفريقان في ملعب استاد الاول بارك بالرياض.