سجلت أسعار النفط تراجعًا في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها الجلسة الماضية في الوقت الذي يُقيّم فيه المستثمرون الطلب القوي على السفر خلال فترة العطلة في الصين .

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى 82.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت غرينتش .

كما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات ليسجل 78.70 دولار للبرميل.

وكانت العقود الآجلة للخام قد ارتفعت أكثر من 1% أمس الاثنين وسط تفاؤل بأن يؤدي السفر خلال فترة العطلة في الصين لزيادة الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.