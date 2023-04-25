تحدث الناقد الرياضي منار شاهين عن الخسارة التي تعرض لها النصر أمام الوحدة في نصف نهائي كأس الملك.

وقال ساخرًا خلال مداخلة على برنامج الحصاد الرياضي المُذاع على القناة الرياضية:” النصر يخرج من الوحدة ويفشل للوصول للعالمية، وكانوا يقولون أنهم أحق من الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأضاف:” أننا عندما نقارن إدارة النصر بإدارة الاتحاد فهذا ظلم كبير للاتحاد، لأن إدارة النصر تدعم بالملايين ولاعبين سوبر وحضور جماهيري قوي .”

يُذكر أن فريق الوحدة، تأهل إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين “أغلى الكؤوس”، بعد الفوز على فريق النصر (1-0)، في المباراة التي لعبها الفريقان في ملعب استاد الاول بارك بالرياض.