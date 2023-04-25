علقت الصحف العالمية على هزيمة النصر وسقوط نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

حيث قالت صحيفة “as” الإسبانية: “كريستيانو رونالدو صرخ في مدرب النصر بغضب شديد بعد نهاية الشوط الأول وقبل أن يتوجه اللاعب البرتغالي إلى غرفة خلع الملابس”.

ونشرت صحيفة “infobae” البيروفية: “توبيخ للمدرب أمام الكاميرا وإقصاء وإحصائية مفزعة.. الليلة السوداء لكريستيانو رونالدو في النصر. كان كل شيء سيئًا لرونالدو الذي انتهى به الأمر نحو الجلوس في وضع القرفصاء والنظر إلى الأرض دون العثور على إجابة لحاضره”.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “إقصاء النصر و رونالدو في نصف نهائي كأس الملك. على الرغم من اللعب بلاعب إضافي لمدة 40 دقيقة، لم يتمكن النصر من الفوز على الوحدة.. انتكاسة جديدة للنصر ورونالدو بعد سقوطه في الدوري وخسارته في الديربي أمام الهلال 2-0”.

وقالت صحيفة “larepublica” البيروفية: “رونالدو ينفجر ضد مدربه خلال الإقصاء من كأس الملك.. سقط ‎النصر ضد الوحدة ولن يتمكن من مواجهة الهلال بالنهائي.. رونالدو لا يستطيع أن يجد الطريق وفشل في تحقيق هدفه الذي كان يريده عند وصوله بالسيطرة على الكرة السعودية”.

وأضافت شبكة “tycsports” الأرجنتينية: “إقصاء ‎النصر أمام الوحدة.. غضب كبير من رونالدو. سقط اللاعب البرتغالي 1-0 ولعب المنافس بلاعب أقل في الشوط الثاني بأكمله تقريبًا.. في طريق رونالدو إلى غرف تغيير الملابس أظهر كل غضبه من مدربه”.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “بعد إظهار غضبه تجاه زملاءه ومدربه. رونالدو يُهدر فرصة ذهبية من مسافة قريبة في ليلة قاتمة لا تُنسى، حيث خرج النصر من كأس الملك أمام الوحدة الذي لعب طوال الشوط الثاني تقريبًا بـ10 لاعبين”.

وأكدت شبكة “espn” العالمية: “غابت أهداف كريستيانو رونالدو في ليلة خروج النصر من كأس الملك.. خسر النصر من الوحدة الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين. كان النصر يتوقع تأهلا سهلا لملاقاة ‎الهلال لكنه لم يستطع التغلب على الوحدة.. كان موسمًا صعبًا لرونالدو”.

فيما لفتت صحيفة “ميرور” البريطانية: “دخل كريستيانو رونالدو مهاجم النصر في شجار غاضب مع فريقه التدريبي خلال الهزيمة 1-0 أمام الوحدة في كأس الملك”.