أفاد رئيس برلمان جمهورية القرم فلاديمير قسطنطينوف، بأن قرار نقل القرم من روسيا إلى أوكرانيا بقرار من القيادة السوفيتية في عام 1954، كان غير قانوني ويجب لذلك إلغاؤه.

وقال قسطنطينوف: “أجرينا فحصًا قانونيًا لهذه المسألة، ونملك كذلك كل الأسس التي تسمح لنا بالقول إن قرار عام 1954 كان عديم القانونية.

وأضاف:” أعتقد أنه يوجد في هذا الموضوع الكثير من العدمية القانونية والظلم الصارخ، الذي تم ارتكابه في عام 1954 ويجب وضع حد لكل ذلك، كما يجب القيام بهذه الخطوة من الناحية القانونية في القريب العاجل.”

وكان عضو الدوما قسطنطين زاتولين قد قدّم اقتراحًا مماثلاً في وقت سابق .

وبشأن الاقتراح، يرى قسطنطينوف أن زاتولين يعتبر من أصدقاء القرم الأوفياء قائلاً: زاتولين يتوفر لديه أساس قانوني قوي يثبت البطلان القانوني للأعمال التي تم بها تأطير هذا النقل، لا يهم بتاتا من الذي سيقوم بتقديم مبادرة إلغاء قرار نقل القرم إلى أوكرانيا، نحن بالتأكيد سنتعاون مع زاتولين.