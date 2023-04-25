كشف تقرير عن أزمة تقف حائلا بين نادي باريس سان جيرمان وتجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن “تجديد عقد ميسي مع سان جيرمان وصل إلى طريق مسدود؛ لأن خورخي ميسي، والد ووكيل اللاعب، طلب من النادي الفرنسي زيادة في راتب النجم الأرجنتيني خصوصا بعد فوزه بكأس العالم 2022، وهذا هو ما يعيق المفاوضات”.

وأضافت أن “باريس سان جيرمان يُخطط بالفعل للموسم المقبل دون وجود ميسي في قائمته، كما أن النادي لا يُخطط أبدا لرفع راتب ليو”.

وأشارت إلى أن عمل إدارة برشلونة من أجل التمهيد لعودة ميسي على المستوى الاقتصادي، ليس سرا.