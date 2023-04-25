نبه محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، بتواجد سحب رعدية ركامية بشكل كثيف على عدة مناطق.
وأوضح هذه المناطق وهي حائل والقصيم ولمدينة المنورة وبعض أجزاء منطقة الرياض وعسير ومكة المكرمة والباحة، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.
وتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول، داعيا إلى الابتعاد عن مجاري السيول.
فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: سحب رعدية على منطقة القصيم تمتد إلى حائل شمالاً وإلى المدينة المنورة وبعض أجزاء منطقة الرياض #نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/Y1C7781BI0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 25, 2023
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