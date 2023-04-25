نبه محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، بتواجد سحب رعدية ركامية بشكل كثيف على عدة مناطق.

وأوضح هذه المناطق وهي حائل والقصيم ولمدينة المنورة وبعض أجزاء منطقة الرياض وعسير ومكة المكرمة والباحة، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول، داعيا إلى الابتعاد عن مجاري السيول.