حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، من أن تخلف أمريكا عن سداد ديونها سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية.

وصرحت يلين، خلال فعالية في واشنطن، بذلك بعدما تعهد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، بإجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع ينص على رفع سقف الدين مع خفض الإنفاق العام، رغم دعوات الرئيس جو بايدن لزيادة سقف الاقتراض بدون قيود.

وقالت يلين: “في تقديري، وتقدير الاقتصاديين في جميع المجالات، فإن التخلف عن سداد ديوننا سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية”.

ومن بين التداعيات المحتملة التي ذكرتها الوزيرة ارتفاع أقساط القروض العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، كما قد تعجز الحكومة الفيدرالية عن إصدار مدفوعات لملايين الأمريكيين، بمن فيهم من يعتمدون على الضمان الاجتماعي.