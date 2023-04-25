كشفت دراسة عن علاقة وطيدة بيم الإصابة بمرض السرطان ونوعية الأوعية والزجاجات التى توضع فيها الأطعمة والمشروبات، بل ومنتجات العناية بالبشرة أيضا.

ووجدت دراسة جديدة أن بعض أنواع الأوعية التي تحفظ فيها الأطعمة تزيد من التعرض للمواد الكيميائية المرتبطة بـ 3 أنواع من السرطان، خاصة العلب والزجاجات المصنوعة من البلاستيك.

وذكرت الدراسة أن الأمر يشمل عبوات الأدوات المختلفة مثل أنابيب معجون الأسنان والأطعمة الجاهزة فى أطباق البلاستيك والمنظفات المنزلية ومبيدات الآفات ومنتجات العناية الشخصية تغليف المواد الغذائية.

ووجدت الدراسة أن العبوات البلاستيكية عالية الكثافة المصنوعة من البولي إيثيلين المفلور (HDPE) أثبتت أنها إيجابية بالنسبة لـ PFAS، وهى نوعية سامة من مركبات الفلور.