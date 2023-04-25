شددت النيابة العامة، على أن المخدرات آفة خطيرة تهدّد الأمن والمجتمع والصحة.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “تتولّى السلطات المختصّة في المملكة اتخاذ الإجراءات، وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية، أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو الإعداد، أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام خارج أراضي المملكة، إذا كان قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة”.

يأتي ذلك ضمن (8)م من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمملكة.