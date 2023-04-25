كشفت استشارية الباطنية عائشة العصيل، مزايا اشتراطات منع بيع التبغ ومنع استخدام أكواب مصنوعة من البلاستيك بمكائن الخدمة الذاتية.

وقالت استشارية الباطنية أن تلك الاشتراطات جاءت نتيجة توجه المملكة إلى المحافظة على البيئة.

وتابعت د. عائشة، أن منتجات التبغ لها آثار على البيئة والصحة، ويؤدي منعها في أماكن الخدمة الذاتية إلى الحد من سهولة وصولها إلى القصَّر (من 12 إلى 18 عاما)؛ لحمايتهم صحيا.