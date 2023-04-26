أعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة الحضورية غداً؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والتي تحذر من هطول أمطار غزيرة على معظم مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت الجامعة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عن بُعد في مقرها الرئيس وفرعيها في محافظتي النماص وبلقرن.

كما أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع المنشآت التدريبية التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون “عن بعد” عبر منصة التدريب الإلكتروني.