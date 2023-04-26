علق الإعلامي الرياضي علي هبه على تردي الأوضاع في نادي النصر بعد خروجه من كأس الملك وهزيمته أمام الوحدة والاتحاد في آخر مبارتين.

وقال علي هبه لبرنامج الحصاد الرياضي : ” مسلي آل معمر لا يقبل النصيحة أقسم بالله إني كملت اليوم سنة و6 شهور ما كلمته ولا راسلته لأني في يوم نصحته قال لي مو شغلك “.

وتابع : ” أتكلم قبل مباراة الهلال الموسم الماضي بعد آسيا وكنت أتكلم في أخطاء موجودة وبعد ما تحدثت معاهم انهزم النصر من الهلال والاتحاد ” .

وأضاف : ” قلت لهم ترا الهلال بيطلعكم من كأس الملك وبيطلعكم من الدوري وبنتائج كبيرة وبيجيك الاتحاد لازم تتلافوا الأمر في موضوع التشكيلة والخطة والطريقة”.

وواصل : ” المشكلة ليست مشكلة مسلي فهو لبى رغبات الجماهير بنسبة 95% فهو أحضر أعظم مدرب وأعظم اللاعبين على مستوى العالم والإصابات مش قدر مسلي ” .

وأردف : ” لن يستطيع رونالدو فقط تحقيق البطولة حتى لو رحل مسلي وحتى لو جاء رئيس ومدرب ثاني اللي يحصل للنصر شيء مو طبيعي يجب أن يكون هناك إدارة فنية مستقلة للنصر ” .