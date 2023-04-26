علق الإعلامي الرياضي علي هبه على تردي الأوضاع في نادي النصر بعد خروجه من كأس الملك وهزيمته أمام الوحدة والاتحاد في آخر مبارتين.
وقال علي هبه لبرنامج الحصاد الرياضي : ” مسلي آل معمر لا يقبل النصيحة أقسم بالله إني كملت اليوم سنة و6 شهور ما كلمته ولا راسلته لأني في يوم نصحته قال لي مو شغلك “.
وتابع : ” أتكلم قبل مباراة الهلال الموسم الماضي بعد آسيا وكنت أتكلم في أخطاء موجودة وبعد ما تحدثت معاهم انهزم النصر من الهلال والاتحاد ” .
وأضاف : ” قلت لهم ترا الهلال بيطلعكم من كأس الملك وبيطلعكم من الدوري وبنتائج كبيرة وبيجيك الاتحاد لازم تتلافوا الأمر في موضوع التشكيلة والخطة والطريقة”.
وواصل : ” المشكلة ليست مشكلة مسلي فهو لبى رغبات الجماهير بنسبة 95% فهو أحضر أعظم مدرب وأعظم اللاعبين على مستوى العالم والإصابات مش قدر مسلي ” .
وأردف : ” لن يستطيع رونالدو فقط تحقيق البطولة حتى لو رحل مسلي وحتى لو جاء رئيس ومدرب ثاني اللي يحصل للنصر شيء مو طبيعي يجب أن يكون هناك إدارة فنية مستقلة للنصر ” .
علي هبه – اعلامي :
"مسلي آل معمر" لا يقبل النصيحة سنة ونصف لا راسلته ولا راسلني .. نصحته وقال لي "مو شغلك" !!#الحصاد_الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الراعي الرسمي: @alkhudiroud
الشريك: @osipc_sa@alihibah pic.twitter.com/PzcU8mv3pg
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 25, 2023
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