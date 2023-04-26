أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن أن الحالة سوف تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

وكانت هطلت صباح اليوم، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، على مدن وقرى محافظة الأحساء، ولازالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.