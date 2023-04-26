الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء26 ابريل

فيل كاد ان يقتل امرأة

منذ 1 ساعة
0
1157
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    “مصفاة أرامكو” توفر عن وظائف شاغرة

    “مصفاة أرامكو” توفر عن وظائف شاغرة

    منذ 21 دقيقة
    0
    1155
    زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب أضنة التركية

    زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب أضنة التركية

    منذ 27 دقيقة
    0
    1158

    حادث مرعب عند اشارة مرورية

    منذ 46 دقيقة
    0
    1170
    هطول أمطار غزيرة على عسير ونجران والأحساء

    هطول أمطار غزيرة على عسير ونجران والأحساء

    منذ 56 دقيقة
    0
    1211
    الهيئة السعودية للمهندسين توفر وظائف شاغرة

    الهيئة السعودية للمهندسين توفر وظائف شاغرة

    منذ 1 ساعة
    0
    1281