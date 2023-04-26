الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء26 ابريل

أفراد من الشرطة ضاعت علومهم

منذ 47 دقيقة
0
1155
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    شاهد.. لاعب روسي يبهر متابعيه بتلاوة عذبة للقرآن في معقل مانشستر يونايتد

    شاهد.. لاعب روسي يبهر متابعيه بتلاوة عذبة للقرآن في معقل مانشستر يونايتد

    منذ 37 دقيقة
    0
    1218
    فشل هبوط المستكشف الإماراتي &#8220;راشد&#8221; على سطح القمر

    فشل هبوط المستكشف الإماراتي “راشد” على سطح القمر

    منذ 42 دقيقة
    1
    1512

    أفراد من الشرطة ضاعت علومهم

    منذ 47 دقيقة
    0
    1155
    بالفيديو.. أحد منسوبي وزارة الدفاع يحمل مسنًا وينزل من سفينة الإجلاء القادمة من السودان

    بالفيديو.. أحد منسوبي وزارة الدفاع يحمل مسنًا وينزل من سفينة الإجلاء القادمة من السودان

    منذ 52 دقيقة
    0
    1317
    “مصفاة أرامكو” توفر عن وظائف شاغرة

    “مصفاة أرامكو” توفر عن وظائف شاغرة

    منذ 57 دقيقة
    0
    1384