أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.4 %، ليغلق عند 11307 نقاط (+ 42 نقطة) مسجلا أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2022، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 6.9 مليار ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 %، عند 78.10 ريال.

وأنهت أسهم اتحاد اتصالات، واس تي سي، وكهرباء السعودية، ومعادن، والتعاونية، والأبحاث والإعلام، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهم الوطنية للتعليم، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 115.40 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 200 ألف سهم.

في المقابل، تراجع سهم الاهلي السعودي، بنسبة 2 % عند 49.25 ريال.

وهبط سهما صناعات كهربائية، أسواق المزرعة، بنسبة 3 %، عند 39.60 ريال، و27.50 ريال، على التوالي.