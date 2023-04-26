لاحقت عقدة مغربية نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مشاركته مع فريقه الجديد.

وبدأت العقدة المغربية مع النجم البرتغالي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022؛ حين ودعوا البطولة بعد الهزيمة بهدف أمام المغرب في دور ربع النهائي.

واستمرت العقدة المغربية تُطارد رونالدو في كل بطولة يُشارك بها مع النصر في أدوار إقصائية؛ حين سقط بثلاثية مقابل هدف أمام الاتحاد ونجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله في دور نصف نهائي كأس السوبر لتكون هي البطولة الأولى التي يودعها بقميص النصر

كما ظهر الحارس المغربي لمرمى نادي الوحدة، منير محمدي سدًا أمام كريستيانو رونالدو في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتصدى لأكثر من فرصة تسجيل للنجم البرتغالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين وحافظ على نظافة شباكه ليقود الوحدة لتأهل تاريخي على حساب النصر.