تمكن حارس مرمى نادي ديبورتيس تيموكو، يركو أورا، من إنقاذ فريقه من الهزيمة أمام ضيفه سان ماركوس دي أريكا، بهدف عالمي في الوقت القاتل، في مباراة ضمن دوري الدرجة الثانية التشيلي لكرة القدم.

وتقدم الحارس إلى منطقة جزاء الخصم، عندما حصل فريقه على ركلة ركنية في الوقت الضائع، ونجح في تسجيل هدف التعادل بتسديدة رأسية.

وبذلك رفع الفريق رصيده إلى 16 نقطة، لينفرد بالمركز الثالث في جدول الترتيب بعد الجولة التاسعة من أصل 30 جولة.