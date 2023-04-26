تزامنا مع مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، المرتقبة بين الهلال وأوراوا الياباني، كشف موقع “ترانسفير ماركت” للأرقام والإحصائيات، القيمة السوقية للاعبي الهلال ونظيره الياباني.

وتقدر القيمة السوقية للاعبي الهلال بنحو 39.65 مليون يورو، حيث يأتي البرازيلي ميشيل ديلغادو في صدارة أغلى لاعبي الفريق بـ8.5 ملايين يورو، يليه المالي موسى ماريغا والكولومبي غوستافو كويلار، بـ5 مليون يورو لكل منهما.

وتبلغ القيمة السوقية للاعبي أوراوا نحو 21.88 مليون يورو، ويتصدر قائمته المدافع الدنماركي، ألكسندر شولز، بـ2.2 مليون يورو، يليه الجناح السويدي، ديفيد موبيرغ كارلسون، بـ1.8 مليون يورو.

ويعتبر سالم الدوسري، هو أغلى لاعب سعودي ضمن تشكيلة الهلال، وتُقدر قيمته السوقية بـ1.8 مليون يورو، بينما يأتي الظهير الأيمن، هيروكي ساكاي، كأغلى لاعب ياباني في تشكيلة أوراوا، وتبلغ قيمته السوقية نحو 1.7 مليون يورو.