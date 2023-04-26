تبادل طاقم الفرقاطة الفرنسية “لورين” والفرق العسكرية والتنظيمية في المملكة التجية بعد انتهاء مهمة الفرقاطة في إجلاء 400 شخص من السودان إلى جدة .

وكانت المملكة قد بدأت قبل عدة أيام في إجراءات إجلاء مواطنيها وعدد من رعايا الدول الأخرى من السودان إلى جدة، وفقا لـ”العربية”.

يذكر أن عمليات الإجلاء بدأت بعد وقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.