تبادل طاقم الفرقاطة الفرنسية “لورين” والفرق العسكرية والتنظيمية في المملكة التجية بعد انتهاء مهمة الفرقاطة في إجلاء 400 شخص من السودان إلى جدة .
وكانت المملكة قد بدأت قبل عدة أيام في إجراءات إجلاء مواطنيها وعدد من رعايا الدول الأخرى من السودان إلى جدة، وفقا لـ”العربية”.
يذكر أن عمليات الإجلاء بدأت بعد وقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
شاهد.. تحايا متبادلة بين طاقم الفرقاطة الفرنسية "لورين" والفرق العسكرية والتنظيمية في #السعودية بعد انتهاء مهمة الفرقاطة في إجلاء 400 شخص من #السودان إلى #جدة @H_alsufayan pic.twitter.com/ZqMOLyItE5
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 26, 2023
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