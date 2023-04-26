وجه أوراوا ريد دياموندز الياباني، تحذير لجماهيره عبر موقعه الرسمي، والتي ترغب في متابعة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023 أمام الهلال، من 6 أشياء.

وحذر أوراوا جماهيره من: “استخدام العلب والزجاجات، واستخدام الألعاب النارية والمفرقعات، واستخدام الليزر، والولاعات، السكاكين، بالإضافة إلى الأطعمة”.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، مساء يوم السبت المقبل.

وستقام مباراة الإياب يوم 6 مايو القادم، على ملعب سايتاما باليابان، وذلك لتحديد الفائز بالبطولة القارية.