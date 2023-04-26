إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله، بإجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان، تواصل وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود والأمن العام، إنهاء إجراءات المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان، وتسهيل انتقالهم لأماكن إقامتهم قبل المغادرة إلى بلدانهم عبر منافذ المملكة.

وسخرت وزارة الداخلية إمكاناتها المادية والبشرية لإنهاء إجراءات العائدين عبر ميناء جدة الإسلامي، والعمل على تيسير وتسهيل تنقلاتهم طوال اليوم، بالتكامل بين القطاعات الأمنية المعنية.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود وزارتي الدفاع والخارجية في الجهود الإنسانية في مختلف الجوانب، وحرص المملكة على تقديم المساندة والدعم للدول الشقيقة والصديقة.