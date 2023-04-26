خصصت المملكة لاستضافة الرعايا الأجانب القادمين من السودان، غرف في فنادق 5 نجوم فضلا عن الوجبات والأطعمة التي يحتاجون إليها.

وكشف تقرير تلفزيوني أن الغرف مقسمة إلى قسمين، قسم خاص بالنوم وآخر بالجلوس.

وتواجد في الفندق نحو 400 شخص من الرعايا الأجانب فيما هناك أعداد أخرى تقدر بألفين في فنادق مجاورة، فيما تم تخصيص العديد من الموظفين لخدمة الرعايا الأجانب وتوفير كل احتياجاتهم.

وتواصل المملكة عملياتها الإنسانية لإجلاء رعاياها ومواطني كثير من دول العالم من السودان، بعد تفجر الأوضاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية، ومقتل وإصابة مئات حتى الآن.