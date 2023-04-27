أوضح المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، أبرز الإجراءات التي تباشرها المدارس لمواجهة غياب الطلاب.

وقال المستشار التربوي بمداخلة لقناة الإخبارية إن مساءلة ولي الأمر وحسم درجة من المواظبة من أبرز إجراءات المدارس لمواجهة غياب الطلاب.

وأكد الحمادي أن وزارة التعليم لم تقصر بشأن الانضباط المدرسي، كما نصح الأسر بإعانة أبنائها على الانضباط المدرسي والدوام بشكل رسمي والعمل على عدم غياب أبنائها؛ استنادًا إلى أهمية دور الأسر في هذا الشأن بتعليم الأبناء الاستيقاظ مبكرًا والاهتمام بالدروس.

وأشار الحمادي إلى أن ذلك يبني الأجيال بتعليم الأبناء الانضباط في الدراسة الجامعية مستقبلًا وفي مجال العمل.