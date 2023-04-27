شعر سكان القاهرة الكبرى بهزةٍ أرضية خفيفة مساء اليوم الأربعاء، وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم من الهزة الأرضية.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث زلزال في دولة اليونان، وقد شعر به سكان المدن المصرية الأقرب لليونان ومنها مدينة القاهرة.

كما كشف المركز من خلال بيان رسمي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن وقوع هزة أرضية في اليونان بقوة 5,5 درجة على مقياس ريختر .

وأشار البيان أن الزلزال الجديد، قد شعر به بعض سكان المدن المصرية، وخاصة العاصمة المصرية القاهرة.