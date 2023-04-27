قال الناقد الرياضي سعود الصرامي، إن الهلال الحالي أصبح يتمتع بثقافة وثقة لا توجد بأندية القارة.
وأوضح سعود الصرامي خلال حديثه على برنامج الديوانية المُذاع على قناة الرياضية: فهد بن نافل رغم أنه حقق البطولات لا يوجد له أي نوع من أنواع الرموزية.
وتابع سعود الصرامي: على الأندية أن ترى نموذج الهلال الناجح.
#سعود_الصرامي | @L9arami
الهلال الحالي أصبح يتمتع بثقافة وثقة لا توجد بأندية القارة، وبن نافل رغم أنه حقق البطولات لا يوجد له أي نوع من أنواع الرموزيه.. على الأندية أن ترى نموذج الهلال الناجح.
#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/EVbjAQOGSg
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 26, 2023
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