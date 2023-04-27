قال الناقد الرياضي سعود الصرامي، إن الهلال الحالي أصبح يتمتع بثقافة وثقة لا توجد بأندية القارة.

وأوضح سعود الصرامي خلال حديثه على برنامج الديوانية المُذاع على قناة الرياضية: فهد بن نافل رغم أنه حقق البطولات لا يوجد له أي نوع من أنواع الرموزية.

وتابع سعود الصرامي: على الأندية أن ترى نموذج الهلال الناجح.