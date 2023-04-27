الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس27 ابريل

ام تنقذ طفلتها قبل خطفها من طليقها

منذ 1 ساعة
0
1027
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    &#8220;المطلق&#8221;: من أغرب الفتاوى التي مرت عليّ امرأة ترى أن القطرة في العين تُفطّر (فيديو)

    “المطلق”: من أغرب الفتاوى التي مرت عليّ امرأة ترى أن القطرة في العين تُفطّر (فيديو)

    منذ 32 دقيقة
    0
    1100
    بالفيديو.. المرور السري يرصد ويضبط عدة مخالفات مرورية في عنيزة

    بالفيديو.. المرور السري يرصد ويضبط عدة مخالفات مرورية في عنيزة

    منذ 42 دقيقة
    0
    1107
    مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة بـ 39 مئوية وطريف الأدنى بـ 12

    مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة بـ 39 مئوية وطريف الأدنى بـ 12

    منذ 47 دقيقة
    0
    1130

    ام تنقذ طفلتها قبل خطفها من طليقها

    منذ 1 ساعة
    0
    1027
    مراهق يتحرش بسائحة ويخلع ملابسه وسط الشارع

    مراهق يتحرش بسائحة ويخلع ملابسه وسط الشارع

    منذ 1 ساعة
    0
    1152