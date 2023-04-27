عبرت سيدة مسنة عن سعادتها الغامرة بعد تقديم الرعاية الصحية لها لحظة وصولها أرض الوطن عبر سفينة الإجلاء السعودية الثامنة.

وقالت السيدة :” تسلم السعودية ، ويسلم ملك السعودية، وأهل السعودية، أنا سعيدة بكم، وربنا ينصركم”.

وأشارت إلى إنها تعاني من 4 غضاريف في ظهرها ولدغة ثعبان ، مضيفة “استقبلتوني استقبال ما أقدر أوصفه، الشعب السعودي أصيل وطيب”، مؤكدة أنه تم تقديم الرعايا الصحية اللازمة لها بعد وصولها إلى المملكة