عبرت سيدة مسنة عن سعادتها الغامرة بعد تقديم الرعاية الصحية لها لحظة وصولها أرض الوطن عبر سفينة الإجلاء السعودية الثامنة.
وقالت السيدة :” تسلم السعودية ، ويسلم ملك السعودية، وأهل السعودية، أنا سعيدة بكم، وربنا ينصركم”.
وأشارت إلى إنها تعاني من 4 غضاريف في ظهرها ولدغة ثعبان ، مضيفة “استقبلتوني استقبال ما أقدر أوصفه، الشعب السعودي أصيل وطيب”، مؤكدة أنه تم تقديم الرعايا الصحية اللازمة لها بعد وصولها إلى المملكة
فيديو | "مملكة الإنسانية تواصل جهودها لإنقاذ العالقين"
مشاعر إحدى السيدات بعد تقديم الرعاية الصحية بعد نزولها من سفينة الإجلاء السعودية الثامنة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/tmQIgWndAs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2023
بردو عوزه شوالين رز بنقابي او رز بسمتك يا باشا 🤣😂🤣