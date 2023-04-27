تتوفر السيارة تويوتا كامري موديل 2023 أحد أقوى إصدارات السيدان بعدة غيارات من المحركات، من بينها إصدار هجين، وتتميز بكفاءة استهلاك وقود جيدة والعديد من التقنيات الرائدة.

وتأتي تويوتا كامري موديل 2023 بعدة خيارات من المحركات:

المحرك الأول: سعة 2500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تبلغ 204 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 243 نيوتن، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات، وتبلغ السرعة القصوى نحو 195 كيلومترا في الساعة.

المحرك الثاني: يعمل بمنظومة هجينة، اعتمادا على محرك بنزين، رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، يضخ قوة تبلغ 215 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 221 نيوتن متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك تتابعية متغيرة E-CVT، وتتمتع السيارة بكفاءة استهلاك وقود تبلغ 26 كم/لتر.

المحرك الثالث: سعة 3500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تبلغ 298 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 356 نيوتن، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات، وتبلغ السرعة القصوى نحو 235 كيلومترا في الساعة.

قياسات وأبعاد السيارة تويوتا كامري موديل 2023

الطول الكلي: 4.885 متر

العرض الكلي: 1.840 متر

الارتفاع الكلي: 1.445 متر

قاعدة العجلات: 2.824 متر

سعة صندوق السيارة: 427 لترات

سعة خزان الوقود: 36 لترا

وجاءت أسعار السيارة تويوتا كامري موديل 2023 في المملكة

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 99,250 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 102,925 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 103,500 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة قدرها 112,355 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الخامسة بقيمة قدرها 114,770 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة السادسة بقيمة قدرها 117,760 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة السابعة بقيمة قدرها 129,490 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثامنة بقيمة قدرها 131,675 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة التاسعة بقيمة قدرها 134,205 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة العاشرة بقيمة قدرها 146,970 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الحادية عشرة بقيمة قدرها 147,545 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثانية عشرة بقيمة قدرها 153,640 ريال